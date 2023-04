Salerno omaggia Giancarlo Siani, un murales e un convegno

di Redazione ZON

Salerno ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra all’età di 26 anni il 23 settembre 1985. In programma un murales e un convegno previsto il 3 maggio e organizzato dalla redazione di Paperboy, per la Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo. In quella giornata sarà inaugurata l’opera dal titolo “Giornalista Giornalista” e realizzata dal writer McNenya, all’anagrafe Stefano Santoro, insieme con Giuseppe De Martino, in arte Amed, che da giorni lavorano nell’area del parcheggio del Centro Sociale di Pastena.

Il convegno

Il 3 maggio, a partire dalle ore 9,30, presso il Centro Sociale di Salerno (sito alla Via Guido Vestuti), si svolgerà il convegno dal tema “Giancarlo Siani: la sua ‘penna’ e la sua deontologia”. Interverranno: Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Paola De Roberto, Assessore alle Politiche Sociali; Gianmario e Paolo Siani, rispettivamente presidente e consigliere della Fondazione Siani, nonché nipote e fratello di Giancarlo; Marcello Ravveduto, Storico dell’Università di Salerno; Ottavio Lucarelli, giornalista e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Pol.i.s.; Carlo Noviello, presidente de “Il Villaggio di Esteban”, cooperativa sociale che edita Paperboy, testata giornalistica regolarmente registrata presso il Tribunale di Salerno; Umberto Adinolfi, giornalista professionista e direttore di Paperboy e Radio Salerno Village, progetti dei quali fanno parte i vicedirettori Clemente Ultimo e Stefano Masucci.

Ad arricchire l’evento l’esibizione di Antonio Giordano, musicista della Compagnia Daltrocanto, che ha dedicato una sonata a Giancarlo Siani, per la quale è stata realizzata una videoclip, girata proprio tra Torre Annunziata e Napoli, che sarà proiettata per l’occasione.

Infine il 29 aprile, l’area parcheggio del centro sociale sarà riqualificata grazie al clean-up di “Retake Salerno” e “Voglio Un Mondo Pulito”.