Salerno, parcheggi irregolari: sanzioni a Portanova e Largo Campo

di Redazione ZON

Salerno sta affrontando un problema crescente con le soste irregolari, in particolare nelle aree di Portanova e Largo Campo.

Negli ultimi giorni, la polizia municipale ha intensificato i controlli, emettendo numerose multe per parcheggi irregolari.

I veicoli in sosta vietata stanno causando disagi alla circolazione e ostacolando il passaggio di pedoni e mezzi di emergenza: ben 752 gli automobilisti sanzionati per sosta vietata nel centro storico dal 30 giugno, come riporta Il Mattino: multe a Largo Campo, piazza Sant’Agostino, via Tasso, e ancora, Largo Abate Conforti e via Duomo.

Le autorità locali stanno cercando di contrastare il fenomeno, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme di parcheggio per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Nonostante i numerosi avvisi e campagne di sensibilizzazione, le soste irregolari continuano a essere un problema rilevante nella città, richiedendo interventi più stringenti e continui.