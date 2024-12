Salerno, partiti i preparativi per il concerto di Capodanno in Piazza della Libertà

di Redazione ZON

Conclusi gli interventi di impermeabilizzazione in Piazza della Libertà, mirati a risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua nei locali commerciali sottostanti.

A pochi passi, hanno preso il via i lavori per l’allestimento del grande palco destinato al concerto di Capodanno, che vedrà protagonista la cantante Giorgia. Come riportato dal quotidiano Salernonotizie.it, sono già state posizionate le transenne per delimitare i due settori previsti per l’evento, in linea con il piano sicurezza presentato durante una riunione in Prefettura.

L’iniziativa rientra nella programmazione di Luci d’Artista e promette di essere uno dei momenti clou delle festività salernitane.