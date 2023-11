Salerno, programmata sospensione idrica in più punti

di Antonio Jr. Orrico

Di nuovo punto e a capo. Salerno è pronta a restare nuovamente senz’acqua. Infatti, il Comune ha programmato una nuova sospensione idrica che interesserà diversi punti della città. L’obiettivo è quello di eseguire interventi di manutenzione per rinnovo rete e diramazione stradale. Ad informare della possibilità della negazione delle fonti idriche ci ha pensato Sistemi Salerno. Gli interventi da effettuare saranno diversi, e in diversi punti della città.

Il prossimo 16 Novembre, infatti, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16, salvo imprevisti, in Via Sant’Eustachio (tratto compreso tra via Vincenzo Cuoco e via San Pio da Pietralcina), Via Franco Angrisani, Via Alfonso Grassi, Via Cupa Parisi e Via Casa Stanzione. Sempre giovedì 16 novembre dalle ore 11 alle ore 16, mancherà l’acqua anche in Via Pellecchia (tratto compreso tra Piazza Renato Casalbore e Piazza San Francesco), Piazza Casalbore, Via Fuso, Piazza Pasquale Paoli, Via Zenone, Via Mario Mascia.

Non saranno le uniche zone di Salerno interessate. Infatti, giovedì prossimo anche Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Michele Amaturo, Largo Annibale Sterzi, Via Bonanventura Grafeo e Piazza San Francesco resteranno senz’acqua dalle 11 alle 16. Ancora, nella stessa giornata, per eseguire interventi programmati sulla rete, rubinetti a secco dalle 14 alle ore 19, in via Guerino Grimaldi, in via Pio XI e via Urbano II.