Salerno protagonista dell’Innovazione: inaugurata nuova sede ITSVIL, un Hub tecnologico di eccellenza

di Redazione ZON

Oltre 1000 metri quadrati di spazi moderni e dinamici, ideati per ospitare progetti innovativi in linea con la mission aziendale, con aree relax e stanze virtuali, al fine di garantire il benessere dei dipendenti e promuovere un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.

Taglio del nastro alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la nuova sede di ITSVIL in via Antonio Amato, 26, nella zona industriale di Salerno. L’azienda, leader nel settore dell’Information & Communication Technology, conta oltre 170 addetti e partnership con alcuni dei principali player informatici a livello nazionale e internazionale.

“Un’azienda della provincia di Salerno, con quasi 200 dipendenti, attenta al welfare aziendale, con il 70% di laureati provenienti dalla nostra Università di Salerno” – ha esordito il Presidente De Luca nel suo intervento con la stampa. “ITSVIL è una realtà importante del nostro territorio nel campo dell’informatica e, nello specifico, dell’informatizzazione dei servizi sanitari. Si trova oggi in un periodo di iniziative della Regione Campania molto importanti, che proprio ieri ha ottenuto un finanziamento di 14 milioni di euro per progetti sulla cybersecurity, quindi per la sicurezza informatica della Pubblica Amministrazione e dei servizi sanitari, il triplo di quanto assegnato a Lombardia, Veneto o Emilia Romagna. E’ un momento propizio per il settore della digitalizzazione con straordinarie prospettive di sviluppo nel nostro territorio”.

Emozionato e sempre più proiettato verso le prossime sfide, Carlo Mancuso, CEO di ITSVIL: “Questo è un punto di partenza” – ha affermato Mancuso durante l’inaugurazione – “Un sogno, reso possibile solo grazie a un’intera comunità aziendale con cui abbiamo condiviso ogni tappa di questo primo successo. Abbiamo investito in ricerca e sviluppo, formazione e welfare aziendale per garantire il benessere fisico e mentale dei dipendenti e delle loro famiglie. Abbiamo investito sul nostro capitale umano. Una scommessa vinta, considerando i grandi risultati e le tante partnership raggiunte a livello nazionale e internazionale. Sono sempre più convinto che insieme possiamo fare la differenza, utilizzando la nostra professionalità e competenza nel mondo delle tecnologie per creare progetti che possano davvero favorire lo sviluppo delle nostre comunità, aiutando il sistema sanitario, le Pubbliche Amministrazioni e tutte quelle aziende che vogliono entrare con noi nel futuro”.