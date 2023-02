Salerno: siglato il “Protocollo Zeus” per contrastare la violenza domestica

Il Questore della provincia di Salerno, il giorno 1 febbraio 2023, ha sottoscritto con il Centro italiano per la promozione e la mediazione (Cipm) Sezione di Napoli, il Protocollo Zeus.

L’intesa, finalizzata ad interrompere sul nascere la spirale della violenza, prevede una sinergia particolare tra operatori della Questura di Salerno e del Cipm coinvolti nell’intervento di prevenzione.

Il Questore, ammonita la persona dopo una scrupolosa valutazione dei fatti narrati dalla vittima o di quelli accertati, la “invita formalmente” a prendere contatto con gli operatori del Cipm per accedere ad un percorso – gratuito – di riflessione sulle sue condotte moleste e di consequenziale rieducazione comportamentale.

Il protocollo ZEUS, infatti, nato come strumento per proteggere ed aiutare le donne, mira a “rieducare” gli uomini già dopo la prima manifestazione violenta per prevenire comportamenti più gravi.