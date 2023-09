Allarme Sicurezza a Salerno: Tentata Rapina al Cotasa, il Consorzio Radiotaxi

di Adelaide Senatore

SALERNO – Ieri mattina, nella città di Salerno, è stata segnalata un’ennesima tentata rapina che ha messo in allarme la comunità locale. La vittima dell’aggressione è stato il Cotasa, il consorzio di radiotaxi di Salerno, che è stato preso di mira da individui sconosciuti.

L’incidente si è verificato tra le 8.30 e le 9 presso la centrale operativa situata a Torrione, nei pressi del parco del Galiziano. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache”, consultabile online, un uomo mascherato con un casco ha forzato l’ingresso della struttura.

Una volta all’interno, l’uomo si è diretto verso la centralinista e l’ha minacciata puntandole una pistola alla tempia, esigendo di consegnare la sua borsa e qualsiasi altro contante presente nella stanza. La centralinista, terrorizzata, ha ceduto alla richiesta del malvivente consegnandogli la borsa, ma ha poi reagito coraggiosamente inseguendolo.

Nel tentativo di fuga, il ladro ha gettato via la borsa e si è scagliato contro la dipendente del Cotasa, scatenando una colluttazione durante la quale la donna è stata colpita al volto e ha battuto la testa.

Nel frattempo, il malvivente è riuscito a fuggire, ma la centralinista ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Quando sono giunte sul luogo, hanno rinvenuto anche un coltello, presumibilmente appartenente all’aggressore.

La centralinista è stata prontamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso e ha ricevuto cure mediche.

La direzione del Cotasa ha subito presentato denuncia e ha annunciato che questa mattina verranno recuperate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per avviare le indagini e identificare l’aggressore, presumibilmente un individuo del luogo con accento napoletano.

Gaetano Ricco, presidente del Cotasa, insieme ad alcuni colleghi, è intervenuto per soccorrere la donna e ha commentato l’episodio, definendolo “un atto violento che ci lascia sconvolti. Si tratta di un ufficio in cui non sono presenti soldi, e pensare di commettere una rapina in tale sede è semplicemente folle”.