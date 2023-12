Salerno, Regione prolunga pista ciclabile

di Antonio Jr. Orrico

Il via è ufficialmente arrivato. La Regione ha dato il disco verde per i lavori per la messa in sicurezza della pista ciclabile di lungomare Trieste e il prolungamento a piazza della Concordia. Ieri la Campania ha ufficialmente approvato il progetto definitivo, che prevede un contributo di circa 600mila € da parte della Regione Campania proprio per gli interventi di messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali. Secondo il quotidiano “Le Cronache”, il progetto è prossimo alla realizzazione.

Un progetto, di competenza dell’assessorato alla Mobilità guidato da Rocco Galdi, che ha l’obiettivo di incrementare la rete di piste ed itinerari turistici, nell’ottica di una mobilità più green e sostenibile che consenta ai cittadini di potersi spostare con mezzi alternativi all’auto o al bus. L’intervento prevede, tra le altre cose, di mettere in connessione dei percorsi ciclabili esistenti implementando quelli dedicati al territorio urbano. Con questo intervento dunque il Comune andrebbe a collegare le due piste, quella sul lungomare Trieste e l’altra sul lungomare Marconi che si estendono per circa 4 chilometri.

I lavori sono mirati alla messa in sicurezza dell’attuale percorso ciclabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si effettuerà rifacimento e implementazione della segnaletica orizzontale e vertical. La vera novità, però, consiste nel nuovo tratto di pista ciclabile in piazza della Concordia per poter collegare la ciclo-stazione situata sul Lungomare Tafuri, angolo via C. Mauro, nei pressi di piazza della Concordia e della stazione ferroviaria in piazza Vittorio Veneto.