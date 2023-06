Salerno, riapre l’ex Bar Vittoria dopo 20 anni: diventerà una tramezzineria

di Redazione ZON

Riapre l’ex Bar Vittoria, un locale che ha fatto la storia di Salerno, ubicato sotto i portici di palazzo Natella, lungo via Roma, nel cuore della Movida cittadina. Prossimamente si alzerà la saracinesca del negozio ma non servirà i clienti e turisti salernitani come bar ma come tramezzineria: a riportarlo è il noto giornalista salernitano Gabriele Bojano, sul suo profilo pubblico su Facebook.

“Una buona e una cattiva notizia – ha scritto – in questo primo sabato d’estate a Salerno: riaprono dopo una ventina d’anni i locali storici del Bar Vittoria. La cattiva notizia: ospiteranno una tramezzineria“.