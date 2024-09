Salerno, rubano un’auto in zona Torrione e fuggono: arrestati quattro uomini

di Redazione ZON

La sera del 9 settembre u.s. gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di quattro individui per il reato di furto aggravato in concorso.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, i predetti, si sarebbero resi responsabili di furto dell’autovettura Fiat 500X, risultata rubata poco prima in zona Torrione e dopo un breve inseguimento fermati sulla diramazione autostradale A/2 – A/3 direzione Napoli.