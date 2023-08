Salerno, la Ryanair si lamenta dell’aeroporto

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova bega per l’aeroporto di Salerno. Al momento, l’aeroporto di Costa di Amalfi non è ancora escluso dalle possibili tratte che interessano la compagnia aerea. Per ora, però, è presto per una decisione definitiva in quanto bisognerà attendere la fine dei lavori che interessano proprio l’allungamento della pista. Stando a quanto annunciato finora, l’aeroporto dovrebbe essere ultimato non prima del 2024. Potrebbero però esserci ritardi.

Nel frattempo, sulla questione si è espressa la Ryanair, evidentemente risentita dall’aeroporto. Secondo loro, infatti, la pista d’atterraggio non è consona ai loro aerei di linea. In un’intervista all’ANSA, l’amministratore delegato della compagnia, Eddie Wilson, ha ribadito l’importanza della lunghezza della pista, quantomeno per provare un decollo e per avere degli atterraggi in piena sicurezza. Un’importanza fondamentale, soprattutto per la nutrita clientela delle stagioni estive, legate solitamente alle partenze.

“Ci piacerebbe volare su Salerno ma la pista dell’aeroporto non è abbastanza lunga per i nostri aerei. La possibilità non è però esclusa. Se fanno dei lavori, allungando la pista, al giusto prezzo, saremmo molto contenti di volare anche su Salerno.” ha dichiarato Wilson, in un’intervista all’ANSA. Insomma, nonostante le lamentele, dalla Ryanair provengono segnali di apertura nei confronti della nuova ristrutturazione di Costa di Amalfi.