Salerno, sanità in stallo: da due mesi attende un dispositivo salvavita per la moglie diabetica

di Redazione ZON

Salerno – Un’attesa interminabile che dura da metà dicembre. Nonostante le necessità mediche accertate, l’Asl di Salerno non ha ancora fornito un microinfusore di insulina a una donna di 48 anni, affetta da diabete sin dall’infanzia. Il marito, operatore sanitario in un ospedale della provincia, sta portando avanti una vera e propria battaglia per ottenere il dispositivo indispensabile al controllo della glicemia.

Il caso, riportato oggi in prima pagina dal quotidiano La Città e poi su salernonotizie.it, evidenzia ancora una volta le criticità della sanità locale, lasciando in sospeso un paziente che ha bisogno di cure immediate. Nonostante le richieste e l’urgenza della situazione, il dispositivo medico salvavita non è stato ancora consegnato, lasciando la coppia in un limbo di incertezza e preoccupazione.