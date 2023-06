Salerno, violento schianto in via Carso: Panda si ribalta

di Antonio Jr. Orrico

Un violento impatto, con relativi attimi di paura. A Salerno, in via Carso, nella zona orientale della città, nel quartiere di Mariconda, nella prima mattinata di oggi, due auto hanno avuto uno scontro molto duro. Infatti, una Renault Modus non si sarebbe fermata allo stop dell’incrocio di via Carso, nelle vicinanze della villa comunale “Ciro Bracciante”. Lo scontro, naturalmente, è stato inevitabile per entrambe le auto, che hanno impattato in modo del tutto fortuito al centro dell’incrocio.

Nel corso del violento impatto, la Fiat Panda coinvolta nell’incidente a Salerno si è completamente ribaltata. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire subito dalla vettura, senza conseguenze ulteriori relative all’incidente. L’auto è finita contro lo sportello lato guidatore della Fiat Panda. Il conducente della vettura incidentata è riuscito da solo ad uscire dall’abitacolo, ma era visibilmente sotto choc per lo spavento.

Naturalmente, sul posto, in via Carso, sono prontamente giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza. Questi ultimi hanno prestato al conducente le prime cure, il quale era ancora molto spaventato e naturalmente scombussolato dall’incidente. Insieme all’ambulanza, è prontamente arrivata sul posto anche una volante della Polizia, che si è occupata di tutti i rilievi del caso.

Proprio in virtù di questo, su dinamica e responsabilità del sinistro sono ancora in corso tutte le indagini, per chiarire una volta per tutte l’accaduto e far luce sulla vicenda in modo definitivo.