Salerno, scontro tra e-bike e tir: 51enne grave

di Antonio Jr. Orrico

Un incidente a dir poco bruttissimo. Sono gravi le condizioni di un architetto 51enne, ricoverato in codice rosso all’Ospedale “Ruggi” di Salerno. L’uomo è rimasto coinvolto nell’ennesimo scontro verificatosi sul viadotto Gatto. Come riportato dalla prima pagina odierna del quotidiano “La Città“, l’impatto, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri. Un impatto disastroso, che ha portato una e-bike e un tir a scontrarsi.

Infatti, la particolarità dell’incidente occorso a Salerno è proprio nei due veicoli che si sono scontrati. Un camion e una bici elettrica hanno avuto un impatto. Ad avere la peggio, naturalmente, è stato il ciclista, che nell’impatto è stato disarcionato dal suo veicolo elettrico, cadendo rovinosamente al suolo. Sul posto, naturalmente, sono prontamente intervenuti i paramedici del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il malcapitato d’urgenza presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Sono ancora in corso degli accertamenti per chiarire la dinamica precisa dell’incidente. La pattuglia delle Strade Sicure sta cercando di ricostruire con precisione l’accaduto. Solo due giorni fa, intanto, tra via Pagano e via Gramsci a Fratte, nella zona nord di Salerno, un altro ciclista era stato investito da un’automobile in un incidente. In quel caso, le sue condizioni non erano state gravi.