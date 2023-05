Salerno, scuole chiuse mercoledì 10 maggio

di Redazione ZON

La decisione di predisporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Salerno nella giornata di mercoledì 10 maggio, è stata assunta in vista della quinta tappa del Giro d’Italia 2023 “Atripalda-Salerno”, il cui traguardo è previsto alle ore 17.00 circa in Piazza della Concordia, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.

L’ordinanza chiusura scuole di ogni ordine e grado

Premesso che in data 10 maggio p.v. il Comune di Salerno ospiterà la quinta Tappa del Giro d’Italia 2023, “Atripalda-Salerno”, il cui traguardo è previsto alle ore 17.00 circa in Piazza della Concordia, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione;

Considerato che tale evento coinvolge molteplici strade ed arterie cittadine interessate dal flusso veicolare e pedonale, normalmente intenso nei giorni di funzionamento delle attività didattiche presso le scuole del territorio, determinando un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la conseguente necessità di garantire imprenscindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dello staff organizzativo;

Dato atto che l’ Organo Prefettizio, a seguito degli incontri tenuti con tutte le componenti interessate, ha ravvisato l’ opportunità di adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando, tra l’altro, gli spostamenti di veicoli e persone nell’ambito del territorio cittadino;

Visto l’art. 54 co. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, ai sensi del quale “Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Ritenuto che la rilevanza dell’evento imponga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per il giorno 10 maggio p.v., al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e/o paritarie di ogni ordine e grado, ivi compresi gli Asili Nido comunali privati e/o paritari aventi sede sul territorio comunale per il giorno 10 maggio 2023.