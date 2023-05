Salerno, si chiude in casa e si taglia il braccio con un taglierino : bloccato dai Carabinieri

di Chiara Gioia

Nella mattinata di ieri, 24 maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato L.M. queste le sue generalità. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, era rientrato in casa da un’uscita non autorizzata. Dopo essersi barricato all’interno dell’abitazione e, in preda ad una forte crisi, si è provocato dei tagli su un braccio, per mezzo di un taglierino. Gli agenti, minacciati dall’uomo con una barra di ferro, sono riusciti ad irrompere nell’abitazione e a disarmarlo, traendolo in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.