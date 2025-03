Salerno, sorpreso a spacciare hashish sul lungomare Trieste

di Redazione ZON

In data 11 febbraio u.s. gli agenti gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un uomo, per spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato sorpreso, sul lungomare Trieste, a cedere sostanza stupefacente ad un avventore ed a seguito della perquisizione individuato in possesso di ulteriori tre involucri di hashish.