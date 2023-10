Salerno, scatta la sospensione idrica a Novembre

di Antonio Jr. Orrico

Una città che potrebbe fermarsi a breve. Con l’arrivo del mese di Novembre, infatti, ci potrebbero essere molti disagi in vista per tantissime famiglie residenti a Salerno. Quasi sicuramente, infatti, sarà eseguito un intervento di manutenzione per quanto concerne la rete idrica della città, soprattutto per la zona riguardante Via Lungomare Colombo (angolo Traversa Scola) e dintorni. Per l’occasione, si profila dunque una sospensione idrica programmata.

Lo stop all’erogazione dell’acqua avverrà a Salerno il prossimo venerdì 3 Novembre, a partire dalle ore 10 fino alle ore 15. Le zone interessate saranno diverse. Si tratta di Via Lungomare Colombo (tratto compreso tra via Madonna di Fatima e via F. A. Ventimiglia), Via G. G. Mancusi e Traversa Scola. Non è però finita qui, perché la città sarà oggetto di altri lavori riguardanti la rete idrica già programmati in precedenza. Infatti, si vuole intraprendere una riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno.

Proprio per questo, in alcune zone della città mancherà l’acqua dalle 14 alle 19. Si tratta di via Gelsi Rossi, via Silvio Baratta (tratto compreso tra via Andrea Romaldo e via Settimio Mobilio), via Domenico Castelluccio, via Giovanni Margotta, traversa Angelo Lerro, via Prospero Caravita, via Matteo della Corte e via Donato Trani.