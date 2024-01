Salerno, spaccio di stupefacenti: arrestato pusher

di Rita Milione

La sera del 5 gennaio, la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, ha tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché individuato in possesso di n. 3 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 30 grammi, di denaro contante provento dell’attività illegale e di telefoni cellulari dedicati.