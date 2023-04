Salerno, spari nel rione Petrosino: indaga la Polizia

di Antonio Jr. Orrico

Nel rione Petrosino, a Salerno, ci sono stati ancora una volta spari nel cuore della notte. Le indagini da parte della Polizia sono in corso

Una nottata ancora una volta movimentata. Nel rione Petrosino, a Salerno, per un’altra notte ci sono stati spari e movimenti sospetti. Ieri, intorno a mezzanotte, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro un’abitazione del quartiere. Dalle ricostruzioni dell’accaduto, dovrebbero essere almeno sei i colpi esplosi in aria davanti alla stessa casa. Non è, purtroppo, la prima volta che episodi del genere accadono nel quartiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Salerno e la Scientifica che hanno raccolto i bossoli e le testimonianze di alcuni residenti. Sull’episodio, in particolare, la Polizia ha già cominciato le sue indagini, tra Salerno e dintorni, per rintracciare prontamente il colpevole e ricostruire con certezza l’accaduto. Il rumore dei colpi ha fatto sbalzare dal letto e spaventato i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Non è stato, però, l’unico episodio accaduto durante la nottata di ieri nel rione Petrosino. Infatti, poco vicino, c’è stato anche un accoltellamento ed ignoti hanno dato alle fiamme una pizzeria. Si sospetta che, dietro tutti questi movimenti, ci possa essere una faida di bande interna alla stessa città, a causa del controllo delle piazze di spaccio.