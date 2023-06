Salerno: spiagge sporche, bagno tra i rifiuti

di Attilio Senatore

A Salerno la stagione balneare, nonostante il tempo ancora incerto, è stata inaugurata ieri da molti salernitani che hanno preso d’assalto le spiagge del litorale cittadino per la giornata della Festa della Repubblica.

Ma i primi tuffi– come riporta il quotidiano “La Città” – sono stati all’insegna del degrado.

I rifiuti sulle spiagge

Gli interventi di pulizia sull’arenile, infatti, sono stati effettuati, ma soltanto in maniera sparsa e non completa. In alcune spiagge meno centrali erano ben visibili quantità di rifiuti diversi, anche per i ritardi dovutial maltempo che ha sferzato Salerno nel mese di maggio.

La situazione più complicata nella zona orientale, fra la foce del fiume Irno e l’area dell’ex Ostello della Gioventù. Tanti rifiuti, alcuni bagnanti hanno quasi approfittato della presenza di un grosso tronco sulla sabbia per utilizzarlo come seduta.