Salerno, spunta “Parolana”: l’opera dell’artista Koté

di Rita Milione

Si intitola “Parolana” l’opera che il pittore e urban artist Antonio Cotecchia, in arte Koté, ha realizzato nel quartiere Pastena. Koté ritrae il volto di una giovane donna che, tenendo in grembo una macchina da scrivere, esercita la propria libertà di parola e di dissenso, ma anche il diritto a un’informazione libera e pluralista.

“Valori questi fondamentali per l’Unione europea – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – . Salerno ospita la seconda tappa del tour di murales che la Rappresentanza in Italia della Commissione europea sta realizzando nell’ambito dell’iniziativa EU Street Art. Noi siamo europeisti convinti, non possiamo non essere contenti di questa opera dal significato così intenso e attuale.