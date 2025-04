Salerno, svelato il progetto per Luci d’Artista 2025: dinosauri in Villa Comunale e stelle alla Rotonda

di Redazione ZON

Luci d’Artista si prepara a tornare con una nuova edizione ricca di sorprese. Il Comune di Salerno ha già pubblicato il nuovo bando per l’affidamento delle installazioni natalizie e, come anticipato dal quotidiano L’Ora e Salernonotizie.it sono stati depositati anche il progetto e le prime anticipazioni sulle scenografie luminose che animeranno la città durante le festività.

Lo stanziamento iniziale è di 2 milioni di euro, ma l’importo potrebbe crescere grazie ai fondi regionali destinati agli eventi collaterali.

Tra le novità più attese, il ritorno – questa volta ufficiale – dei dinosauri in Villa Comunale, che diventerà un vero e proprio “giardino preistorico”, recuperando un’idea mai realizzata nella scorsa edizione.

Il centro storico sarà impreziosito da un percorso fiorito, mentre su Corso Vittorio Emanuele prenderà vita un suggestivo “mare d’inverno”. Al sottopiazza della Libertà, in corrispondenza dei locali, spiccherà una “Partitura d’Amare” composta da cento insegne luminose.

A Largo Dogana Regia è in programma l’installazione della “Fata delle Farfalle”, mentre alla Rotonda sarà protagonista una grande creazione dedicata alle stelle.

Completano il progetto giochi di luce a Piazza Sant’Agostino, mosaici luminosi in via Conforti e in Piazza Casalbore.