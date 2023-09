Salerno, tavolini “selvaggi” nel centro storico: blitz dei Vigili

di Rita Milione

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Municipale di Salerno – come riporta il quotidiano Il Mattino – hanno effettuato un blitz nel Centro storico e su via Roma per far rispettare l’occupazione di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e pizzerie.

Emessi verbali per cinque gestori di attività tra bar, pub e pizzerie del centro che presentavano sforamenti dei limiti di metratura. L’obiettivo è quindi offrire l’immagine di una città a misura di pedone oltreché di turista.