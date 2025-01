Salerno, tentato furto in gioielleria: ladri in fuga, ma restano i danni

di Redazione ZON

Un colpo fallito, ma con conseguenze pesanti. È quanto accaduto nelle prime ore di ieri mattina in una gioielleria di via Mercanti, nel cuore del centro storico di Salerno. Due uomini, uno con un giubbotto chiaro e l’altro con un giaccone scuro, sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre si allontanavano in fretta dopo aver tentato di forzare l’ingresso.

I malviventi avrebbero prima tagliato il catenaccio di una porta per poi cercare di sollevare la serranda, probabilmente utilizzando un piede di porco. Tuttavia, qualcosa ha impedito loro di portare a termine il furto, costringendoli alla fuga.

Nonostante il colpo sia andato a vuoto, i titolari non possono tirare un sospiro di sollievo: i danni causati al locale sono ingenti e rappresentano una minaccia per la stabilità dell’attività.