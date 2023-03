Salerno: traffico in tilt sul viadotto Gatto

di Attilio Senatore

A Salerno la situazione traffico è anche oggi insostenibile sin dalle primissime ore della mattinata, auto in coda e attese estenuanti per raggiungere via Ligea e il centro di Salerno, per gli automobilisti che scendono da Vietri sul Mare.

Sul viadotto Gatto – come riporta salernonotizie.it – traffico in tilt per più di sei ore nella giornata di ieri. Grande lavoro ieri per la polizia municipale di Salerno a causa di lunghi incolonnamenti fino al porto commerciale.

Le cause del traffico

A causare il disagio è stato un ingente traffico di tir diretti al porto. La chiusura temporanea del varco Trapezio e del varco Ponente per consentire gli ingressi a scaglioni dei veicoli commerciali, ha determinato un appesantimento per il traffico veicolare in zona.