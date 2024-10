Salerno, tragedia al viadotto Gatto: 41enne precipita e perde la vita

di Redazione ZON

Dramma nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a Salerno, dove un uomo di 41 anni è caduto dal viadotto Gatto, perdendo la vita. Le circostanze e le cause dell’incidente, come riportato anche dal quotidiano SalernoToday, sono ancora da chiarire, con le forze dell’ordine già sul posto per avviare le indagini. Non è ancora stata ricostruita con precisione la dinamica dell’accaduto.