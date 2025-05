Salerno, trasporti festivi potenziati ma ancora insufficienti: cresce la pressione del turismo

di Redazione ZON

L’incremento delle corse del trasporto pubblico nei giorni festivi a Salerno rappresenta un segnale positivo, ma non basta ancora. A metterlo in evidenza è l’aumento costante dei passeggeri, spinto sia dalla crescita del flusso turistico sia dall’attivazione dei nuovi collegamenti con l’Aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi”.

Sebbene l’ampliamento del servizio costituisca un passo nella giusta direzione, l’attuale rete non riesce a far fronte in modo adeguato alla domanda nei momenti di massima affluenza. Le criticità emergono in particolare nei fine settimana e nei periodi festivi, quando il numero di utenti aumenta sensibilmente.

In vista dell’alta stagione estiva, le istituzioni e gli operatori del settore sono chiamati a rafforzare ulteriormente l’offerta, per garantire un servizio efficiente e all’altezza delle necessità reali di residenti e visitatori. Una sfida strategica, soprattutto in una città sempre più proiettata verso uno sviluppo turistico strutturato.

