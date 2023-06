Salerno: nel fine settimana sbarcati 4200 crocieristi

di Adelaide Senatore

Nell’ultimo fine settimane un totale di 4.200 crocieristi sono sbarcati alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno. Erano a bordo della “Norwegian Breakaway”, attraccata sabato al Molo Manfredi del porto di Salerno. Tra i turisti c’erano 1.550 membri dell’equipaggio, in prevalenza americani e scandinavi. Alcuni hanno scelto di esplorare la città, mentre altri si sono diretti verso le principali attrazioni turistiche della provincia, come la Costiera Amalfitana e i templi di Paestum.

La scena ricordava quella della settimana precedente, quando oltre 7.000 turisti internazionali erano arrivati contemporaneamente al porto di Salerno a bordo della “Norwegian Breakaway” e della “Mein Schiff 2”. La vista di crocieristi sorridenti e composti ha dipinto un quadro piacevole.

Questi numeri ribadiscono la crescita esponenziale delle infrastrutture di Salerno, la sua riconosciuta centralità nelle rotte crocieristiche del Mediterraneo e la soddisfazione delle principali compagnie crocieristiche internazionali e degli armatori.

Questi numeri rappresentano un punto di svolta tra il passato e il futuro, indicando lo sbocciare della prima vera stagione crocieristica “libera” per il “Salerno Cruise Terminal” dopo il difficile biennio segnato dalla pandemia di Covid. Determinanti sono stati gli sforzi e la collaborazione dell’Associazione temporanea d’impresa (Ati) tra “Stazione Marittima di Salerno”, responsabile della movimentazione, dell’accoglienza, delle operazioni e della logistica, e “Salerno Crociere”, incaricata degli aspetti commerciali, del marketing, dello sviluppo, della promozione e dei rapporti con le compagnie di crociera e gli armatori internazionali. Hanno presentato l’offerta di Salerno non solo nelle principali fiere internazionali, ma anche attraverso un fitto calendario di incontri diretti con i leader del settore.

Questo lavoro sinergico sta dando ottimi risultati. La stagione crocieristica è iniziata ad aprile e sono già stati effettuati 21 scali, tra cui il ritorno di MSC Crociere e l’arrivo contemporaneo di due grandi navi, oltre ai primi overnight (quando una nave rimane in banchina per più di un giorno).

Nel frattempo, l’estate è alle porte e la stagione delle crociere sta entrando nel suo periodo più vivace. La Stazione Marittima Zaha Hadid si sta preparando a un turbinio di arrivi e partenze. Dal 12 giugno al 5 settembre, ci saranno 25 attracchi, tra cui 4 pernottamenti. Tra giugno e inizio settembre è previsto lo sbarco di quasi 50.000 crocieristi.

Tra le grandi navi da crociera si segnalano 5 visite di Royal Caribbean e 2 di Norwegian Cruise Line. In media, più di 3.500 turisti viaggiano su ciascuna di queste navi. Per il segmento di lusso sono previsti quattro pernottamenti, con Artemis e Artania che attraccano per più di un giorno. Queste navi da crociera extralusso ribadiscono la popolarità e l’importanza del porto di Salerno in questo specifico settore, che sta vivendo una crescita significativa. Da segnalare anche la prima visita in assoluto di Oceania, membro del gruppo Norwegian, nel segmento del lusso. La nuovissima “Vista” attraccherà il 24 giugno e il 24 luglio, seguita da “Sirena” il 24 agosto, entrambe al Molo Manfredi. La “Seven Seas Mariner” del gruppo Regent effettuerà tre visite, mentre il 5 settembre arriveranno contemporaneamente “Club Med 2” ed “Enchantment of the Seas”.

Questi quasi tre mesi ricchi di arrivi e di crocieristi non segneranno certo la fine della stagione crocieristica salernitana. Dal 9 settembre al 6 dicembre sono previsti altri 34 scali, con tre navi che arriveranno contemporaneamente il 25 settembre. La “Island Princess” concluderà la stagione, e il “Salerno Cruise Terminal” si sta già preparando ad accogliere i passeggeri.