Salerno, una donna minaccia di farsi del male: tso immediato

di Filomena Volpe

Oggi, 28 giugno 2023 a Salerno, in via Gonzaga, una donna in stato di alterazione ha minacciato di farsi del male davanti agli abitanti della zona.

Tso immediato

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la croce rossa, la polizia municipale e i servizi sociali comunali che, di comune accordo, hanno disposto il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) ed il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.