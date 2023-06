Salerno, vandalizzati delfini della fontana in largo Abate Conforti

di Redazione ZON

Continuano gli episodi di vandalismo nel centro storico di Salerno: questa volta sono stati presi di mira i delfini della fontana in Largo Abate Conforti. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, ieri mattina commercianti e residenti hanno trovato le statue dipinte da qualcuno che, probabilmente preso dalla foga dell’alcool, ha imbrattato i delfini della fontana.

«Provvederò a far ripulire la fontana – spiega Tonia Willburger, consigliere comunale facente parte della commissione cultura – Inoltre verificheremo se esistono dei filmati delle telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia accaduto e per valutare se ci sia la possibilità di risalire ai responsabili».