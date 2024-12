Salerno, via Mercanti: verifiche e messa in sicurezza dopo la caduta di calcinacci

di Redazione ZON

Questa mattina, intorno alle 9:00, i Vigili del Fuoco hanno ripreso le operazioni di verifica e messa in sicurezza delle palazzine in via Mercanti, a Salerno. Gli interventi si sono resi necessari a seguito della caduta di calcinacci avvenuta nella serata di ieri, che ha coinvolto una passante senza provocarle gravi conseguenze.

Dopo la rimozione parziale, da parte del comune, di alcune luminarie, con l’ausilio di un’ A-Trid (cestello elevatore), i caschi rossi stanno verificando le parti alte degli stabili che insistono sui primi metri di via Mercanti lato piazza Portanova, per permettere di ripristinare la viabilità e permettere ai commercianti di riaprire i battenti.