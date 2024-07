Salerno, Volotea: primi voli verso Nantes e Cagliari

di Redazione ZON

I motori dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi si accendono: giovedì 11 luglio, Volotea lancia ufficialmente i primi voli dall’hub campano, inaugurando la rotta per Nantes. Questo volo collega Salerno alla città francese della Loira Atlantica, celebre per il suo patrimonio artistico e culturale, con attrazioni come il Château des Ducs de Bretagne, il Passage Pommeraye, il Musée d’Arts e la Galerie des Machines.

Non solo Nantes

Sabato 13 luglio partirà anche il primo volo per Cagliari, segnando un’espansione significativa per l’aeroporto di Salerno. Volotea, una delle compagnie indipendenti con la crescita più rapida in Europa nell’ultimo decennio, è stata la prima a dichiarare l’inizio delle proprie operazioni presso lo scalo campano. Questo annuncio sottolinea l’impegno della compagnia nella regione e la fruttuosa collaborazione con GESAC e le autorità locali.

I nuovi collegamenti rappresentano un importante sviluppo per il turismo e l’economia locale, offrendo ai viaggiatori campani nuove opportunità per esplorare destinazioni affascinanti in Europa.