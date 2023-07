Salerno, XXXV edizione del Premio Charlot: il programma

di Rita Milione

“Stasera, punto e a capo…” è questo il titolo dello spettacolo che Massimiliano Gallo proporrà, sabato 15 luglio al pubblico dell’Arena del Mare di Salerno, nell’ambito della prima serata della XXI edizione del Sea Sun Festa del Mare e della XXXV edizione del Premio Charlot. Dunque tutto pronto per far rialzare, sulla rassegna della comicità, quel sipario che fino al prossimo 29 luglio regalerà serate di musica, divertimento ed emozioni. Come da tradizione la prima serata vedrà l’unione di due manifestazioni, il Sea Sun e lo Charlot.

Si inizia alle 20.30 con la Tavola Rotonda “IL RUOLO CENTRALE DEI PORTI PER LO SVILUPPO DEL SUD”, alla quale interverranno ANDREA AGOSTINELLI Presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ANDREA ANNUNZIATA Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, FRANCESCO DI SARCINA Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar di SiciliaOrientale, UGO PATRONI GRIFFI Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, SERGIO PRETE Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Porto di Taranto e VINCENZO NAPOLI Sindaco di Salerno. Le conclusioni saranno invece affidate a VINCENZO DE LUCA Presidente Regione Campania. Prevista l’esposizione permanente degli interventi infrastrutturali dell’AdSL del Mar Tirreno Centrale con fondi del PNR ed altri fondi complementari.

A seguire la consegna del Premio Charlot Fiction per “Vincenzo Malinconico, avvocato” a Massimiliano Gallo che torna al Premio Charlot e si riporta a casa quel premio che aveva già vinto nel 2017 con la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Gallo poi regalerà al pubblico il suo spettacolo “Stasera, punto e a capo”, prodotto dal Teatro Diana, Città Mediterranee – Nuovi Orizzonti. In scena ci saranno anche Pina Giarmanà, Shalana Santana e ed ancora l’ensemble diretta dal M° Mimmo Napolitano, Contrabbasso Davide Costagliola, Sax E Clarinetto Giuseppe Di Colandrea, Percussioni Gianluca Mirra, Violino Fabiana Sirigu.

NOTE DI REGIA

Si mette un punto per ricominciare. Cominciare da capo, riprendere, ma non per forza facendo un passo avanti. Si può ricominciare anche tornando un po’ più indietro. Azzerando, portando a zero, cancellando, annullando quello che di buono non si è fatto. Quello che buono non è. E allora facciamolo: generazioni a confronto! Per capire se questa vita è quella che ci siamo scelti, la migliore soluzione per noi, o quella che ci hanno preparato. Avremmo bisogno di tre vite in verità: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Io un po’ la invidio la mia adolescenza, invidio i miei anni ottanta! Gli anni della fiducia, del benessere, della positività. I primi videoclip, gli Swatch, la New Wawe, il Commodore 64, il Muro di Berlino, Canale 5, la donna in carriera, il telefono a gettoni, Reagan e Gorbaciov. Vorrei uno spettacolo straordinario, una festa, un motivo per incontrarsi e ridere di come eravamo, di quello che siamo diventati. Farà bene a quelli della mia generazione e farà bene anche ai millennium, che sorrideranno al pensiero di come vivevano i loro genitori. Sarà uno splendido viaggio, fatto di parole, immagini e canzoni. Voglio dividere con voi le mie emozioni più grandi. Ho un sogno rispetto a questo spettacolo: vorrei stupirvi, lasciarvi a bocca aperta e affidarvi una sensazione di gioia che vi accompagni per giorni.

Mi piacerebbe farvi tornare un po’ bambini, per darvi la possibilità di riscoprire quello che abbiamo perso in questi anni. Siamo migliori di come siamo, e forse lo abbiamo dimenticato… I miei compagni fissi in questo viaggio, saranno come sempre Shalana Santana, Pina Giarmanà e cinque straordinari musicisti. Con loro al mio fianco mi sento al sicuro. Non vedo l’ora di stringervi, non vedo l’ora di buttarvi le braccia al collo…. se ce lo consentiranno, è chiaro. Buio in sala, che la festa cominci!

IL PREMIO CHARLOT SOSTIENE LA LILT CON LA LOTTERIA DI BENEFICENZA 2023

Il Premio Charlot sostiena la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Salerno, e la lotteria di beneficenza 2023. Ogni sera all’Arena del Mare di Salerno, ci sarà un punto Lilt dove gli spettatori potranno acquistare al costo di 2 euro un biglietto della lotteria.In questo modo sosterranno la Lilt di Salerno e al tempo stesso avranno modo di poter vincere uno dei 10 premi messi in palio (primo premio un viaggio a Parigi per due persone).La lotteria di beneficenza della Lilt di Salerno, come spiega il presidente dottor Pistolese, serve per raccogliere fondi per sostenere le attività che l’associazione svolge su tutto il territorio di Salerno e provincia. Attività che vanno dalle consulenze alle visite gratuite presso gli ambulatori di prevenzione oncologica, fino ad arrivare alle giornate di prevenzione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

16 luglio SEA SUN • “Salerno e Crociere. La grande opportunità” a seguire la COMPAGNIA DELL’ARTE in “Novecento Il Pianista sull’Oceano”Ospite Simone Tomassini

20 luglio SANDRO DEIDDA & Co. trio Jazz Ospite POVIA Cabaret con ENZO&MARIO da Radio Kiss Kiss

21 luglio CAMPANIA BLUES FESTIVAL Ospite Popa Chubby

22 luglio GISONNA, BELGIOVINE, MAYARCHUK,LAUREATO in “GENITORIAL” commedia Ospite VIOLANTE PLACIDO

23 luglio PEPPE IODICE in “PEPPYSSIMO”Ospiti ANTONIO MILO, ADRIANO FALIVENE, ELISABETTA MIRRA, STEFANO VENERUSO, CORRADO ARDONE,MASSIMO PELUSO

25 luglio SEA SUN • L’Economia del Mare a seguire MASSIMO MASIELLO in “Palcoscenico”Spettacolo musicale Ospiti FRANCESCO DI LEVA, ORNELLA MUTI,ANNA BISOGNO

26 luglio SEA SUN • L’importanza della Logistica a seguire “EMOZIONI” serata speciale dedicata a Lucio Battisti Concerto di MAURIZIO VANDELLI – GIANMARCO CARROCCIA e la partecipazione straordinaria di MOGOL Conducono Gianmaurizio Foderaro e Metis di Meo

27 luglio CHARLOT MONELLO COMPAGNIA DELL’ARTE in “Transylvania” – fiaba musicale

28 luglio CHARLOT GIOVANI • LA GARA Ospiti FRANCESCO MONTANARI, SERGIO RUBINI,VINCENZO COMUNALE

29 luglio Serata d’autore tutta italiana dedicata a LUCIO DALLA RON & Ensamble Symphony Orchestra diretta dal M° Giacomo Loprieno Conduce Gianmaurizio Foderaro Opening Roberto Colella

TUTTE LE SERATE SARANNO AD INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI