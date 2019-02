In Sicilia, nel borgo di Sambuca, le case vengono affttate solo ad 1 euro per ripopolarlo. Crescono le richieste da tutto il mondo

A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, gruppi di case fatiscenti cercano nuovi acquirenti che prendano anche l’onere di ristrutturarle.

Per ripopolare un borgo ormai fantasma e per renderlo accogliente, sono previste agevolazioni fiscali e, (udite udite!) il fitto è simbolico di 1 solo euro.

Inutile dire che le richieste sono piovute da tutto il mondo, in primis Inghilterra ed Olanda, ma anche Stati Uniti. il sindaco Leo Ciaccio ha dichiarato. “Avevamo bisogno di ripopolare il nostro borgo e abbiamo pensato a questa iniziativa. Abbiamo ricevuto più di 100mila mail”.

Il Comune di Belice è pronto ad agevolazioni tributarie come Imu e Tarsi e l’assessore all’Urbanistica spiega più nel dettaglio: “Chi interviene per la ristrutturazione di un immobile e spende, ad esempio, 20 mila euro il 50 per cento lo recupera con detrazioni fiscali dello Stato in cinque o dieci anni, in funzione della casistica.

Il restante 50 per cento lo recupera a Sambuca non dovendo versare tributi comunali fino a un massimo di 7 anni.

Il recupero viene effettuato anche su altri immobili: chi deve pagare, ad esempio, Imu per altre case a Sambuca non lo farà nell’ambito di quella somma”