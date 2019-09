Samurài, si è spento ieri ad 87 anni il papà degli stuzzicadenti più famosi al mondo. Enzo Lotti negli anni 60′ fondò un vero e proprio impero, addio Mister Samurài

Samurài è tra i brand di stuzzicadenti più noti al mondo. L’idea venne al mantovano Enzo Lotti che negli anni 60′ con sacrificio, fortuna ed intraprendenza fondò un business senza pari. I bastoncini di legno atti ad una rapida pulizia dei denti dopo il pasto, sono stati ribattezzati col tempo “carezzadenti”, poi Samurài in onore del Signor Tanaka, fornitore ufficiale di Lotti.

La giusta intuizione

Il materiale con cui venivano prodotti e sono tuttora realizzati i Samurài è il legno di betulla di Hokkaido e fu proprio la materia prima a rappresentare la chiave di volta di un’impresa di mercato storica. L’utilizzo della betulla abbattè tutti gli altri competitor che ancora ricorrevano al legno di pioppo, meno igienico e più ruvido. In breve tempo il prodotto si diffuse non solo in Italia, ma ebbe facile accesso anche alle esportazioni.

Nonostante gli stuzzicadenti del signor Lotti portassero un nome non propriamente italiano, fu l’accento sulla a di Samurai a fare la differenza, divenendone cifra distintiva di un brand riconoscibile come made in Italy nel mondo. L’azienda del signor Lotti la Sis (Società italiana spugne e stuzzicadenti) acquisì un respiro internazionale divenendo quella che oggi conosciamo come Sisma.

L’evoluzione del Made in Italy

La Sisma allora presente con tre stabilimenti in Italia, a Mantova, Milano e Valdaro venne poi acquisita dalla Procter & Gamble. Oggi il gruppo si è ancora più esteso ed è Sisma Group dedita non solo alla produzione di stuzzicadenti, ma anche di articoli per l’igiene della persona, primi fra tutti i bastoncini per le orecchie di cui l’azienda ne fu pioniera.

A proposito di bastoncini per le orecchie, anche quello divenne un business di successo grazie ancora una volta ad una buona intuizione di Mister Samurài e di suo fratello Giovanni. L’articolo in Italia era ancora sconosciuto e i due fratelli che mutuarono l’idea dagli Stati Uniti, in Italia li portarono con il nome di Cotoneve.

Addio Mister Samurài

Che si trattasse di stuzzicadenti o di articoli per la cura della persona, quando dietro c’era lo zampino del signor Lotti tutto diventava un successo di mercato e ancora oggi basti pensare che gran parte dei prodotti che popolano i ripiani dei supermercati sono proprio opera sua. Ieri si è spento all’età di 87 anni Enzo Lotti, ma lo spirito imprenditoriale e l’entusiasmo che ha lasciato è tuttora tangibile ed è senza dubbio uno degli esempi più brillanti di imprenditoria made in Italy.

Leggi anche