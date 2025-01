San Cipriano Picentino, spaccio di crack: uomo arrestato

di Redazione ZON

Nella serata del 21 gennaio, a San Cipriano Picentino (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack e la somma in contanti di euro 230,00.