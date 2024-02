Sanremo: il messaggio dell’azienda di scarpe di Travolta

di Antonio Jr. Orrico

Un messaggio, inviato la mattina del 7 febbraio da un agente della nota azienda di scarpe antinfortunistiche, per scatenare il putiferio. Il direttore de La Voce, Liborio La Mattina, a Striscia La Notizia ha svelato nuovi particolari riguardanti il caso di pubblicità occulta in Rai, avvenuta nel corso della serata con ospite John Travolta. Un caso che sarebbe stato liquidato dalla TV di Stato come semplice errore. Infatti, si sarebbero dimenticati di mettere la pecetta sul logo delle scarpe per mascherare il brand.

Il TG satirico di Antonio Ricci, però, non si è lasciato sfuggire l’occasione per indagare sulla vicenda. Il messaggio reciterebbe così: “Grande serata in programma questa sera! John Travolta sarà sul palco di Sanremo con lo smoking e le nuovissime scarpe! Non sarà una semplice comparsa ma sarà invitato a ballare da Amadeus e Fiorello. Lo sketch è previsto attorno alle 23:00!“

Il servizio pone alcune domande alla Rai, all’organizzazione del Festival di Sanremo e anche al pubblico: se fossero andate esattamente così le cose, allora l’azienda come avrebbe fatto a dichiarare che il nuovo modello si sarebbe visto in tv, se il marchio avrebbe dovuto essere coperto?

Altro dubbio rimasto da chiarire all’interno del caso è quello relativo alla scaletta della serata. Infatti, sembra impossibile che ci fossero delle informazioni così precise già svariate ore prima. Solitamente, il programma della serata è distribuito solo a ridosso dell’inizio di quest’ultima, lasciando la sorpresa fino alla fine.

Il mistero è ancora tutto da svelare.