Sarno, minaccia di morte l’ex compagna: arrestato 26enne

di Rita Milione

Lo scorso 10 novembre, a Sarno i Carabinieri della locale Stazione e quelli di San valentino Torio hanno arrestato, in flagranza di reato, per i reati di: “atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale” un 26enne di Sant’Egidio del Monte Albino. L’arrestato, secondo l’ipotesi accusatoria, dopo aver manomesso la serratura della porta di ingresso, si sarebbe introdotto nell’abitazione della ex compagna che in quel momento si trovava fuori casa, minacciandola di morte al suo rientro.

Allertati dalla donna, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti arrestando l’uomo che ha opposto resistenza. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.