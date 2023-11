Sarno, sequestrate 900 tonnellate di rifiuti metallici nel fiume

di Antonio Jr. Orrico

I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Salerno hanno sequestrato, sul territorio comunale di Sarno, un’area di 1000 metri quadrati presso la quale sono state scoperte 900 tonnellate di rifiuti metallici. L’operazione rientra nell’ambito della campagna di controlli denominata “Rinascita fiume Sarno”, campagna mirata alla tutela del territorio ed al contrasto degli illeciti ambientali.

Le verifiche, condotte con l’ausilio di personale tecnico del Dipartimento Provinciale di Salerno dell’Arpac, hanno fatto emergere che i rifiuti lavorati nell’opificio erano stoccati in luoghi non autorizzati ed erano presenti in quantità molto superiore rispetto a quelle consentite. Di qui il sequestro dell’area e dei rifiuti presenti.

I militari hanno eseguito un accesso su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in una ditta di Sarno che esercita l’attività di messa in riserva e recupero rifiuti prevalentemente metallici. I responsabili sono stati deferiti per le violazioni del Testo Unico Ambientale.