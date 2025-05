Sarno, tenta di rubare uno scooter: 17enne indagato

di Redazione ZON

Il 28 maggio, a Sarno (SA) i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Salerno, coadiuvati da quelli della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di collocamento presso una Comunità Alloggio, emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica minorile, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne indagato per “tentato furto” poiché, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, il 15 aprile scorso, a Salerno, avrebbe tentato di impossessarsi di un ciclomotore parcheggiato su pubblica via.

La misura cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.