Sava trionfa alle Baronissiadi: la consegna del premio Chiavi della Città

di Redazione ZON

Grande entusiasmo a Baronissi per la conclusione delle Baronissiadi – Villaggio dello Sport, un evento che ha saputo unire sport, divertimento e spirito di comunità. Durante la serata finale, è stato assegnato il prestigioso premio “Chiavi della Città”, in una cornice di gioia e partecipazione collettiva.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha espresso su Facebook il suo orgoglio per tutti i partecipanti, sottolineando l’impegno e la passione dimostrati in ogni competizione. In particolare, la vittoria di questa edizione è stata conquistata dalla frazione di Sava, che ha ricevuto vivissimi complimenti per l’entusiasmo e il fair play dimostrato.

“Questo evento non è solo una competizione – ha dichiarato la Sindaca – ma una straordinaria occasione per rafforzare il legame che ci unisce come comunità“. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Pro Loco di Baronissi per l’eccellente organizzazione dell’evento, che si conferma una tradizione attesa e apprezzata.

L’appuntamento è rinnovato per l’anno prossimo, con la promessa di una nuova ed emozionante edizione delle Baronissiadi.