Scafati, 55enne viola il divieto di dimora: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Il 30 Novembre scorso, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza di Scafati hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere. La locale Procura ha emesso la richiesta ufficialmente, disposta, mentre a disporla è stato il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 55enne.

Il provvedimento cautelare, messo in atto dai carabinieri, è scaturito per l’inosservanza degli obblighi prescritti del divieto di dimora in provincia di Salerno e di presentazione alla polizia giudiziaria. Ora l’uomo di Scafati è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni a Salerno.