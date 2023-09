Schumacher, come sta? La rivelazione di un amico

di Rita Milione

Sono ormai passati quasi dieci anni dall’incidente che ha radicalmente stravolto la vita a Michael Schumacher. Infatti, nel 2013 l’ex storico pilota della Ferrari è stato vittima di un terribile incidente sugli sci, sbattendo la testa su una roccia in seguito a una caduta. Dal suo ritorno a casa dopo le operazioni al cervello a cui si è sottoposto all’Ospedale di Grenoble, difatti le news sullo stato di salute del leggendario pilota di Formula 1 sono state pochissime.

Come sta Michael Schumacher?

In tantissimi infatti si chiedono come vive oggi l’ex pilota tedesco e, soprattutto, continuano a nutrire la speranza di rivedere un giorno in pubblico l’amato campionissimo F1. Risponde Roger Benoit, giornalista e amico dell’ex pilota della Ferrari:

“Come sta oggi Schumacher? Non lo so. La risposta a questa domanda è una sola e l’ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: Darei qualsiasi cosa per parlare con papà. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza”.

Roger Benoit ha confermato quello che già aveva lasciato intendere la moglie del campionissimo tedesco Corinna parlando nel documentario Netflix sulla vita sportiva del marito con quel “Michael Schumacher c’è, ma è diverso”.