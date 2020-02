Scondo recenti studi condotti dall’Università della Repubblica Ceca, Freddy Mercury è il miglior cantante di tutti i tempi secondo la scienza

Secondo una ricerca condotta dall’Università della Repubblica Ceca, Freddy Mercury è il miglior cantante di tutti i tempi. Frontman della band inglese più conosciuta di tutti i tempi, i Queen, era già considerato uno dei migliori di sempre, ora è confermato anche dalla scienza. La ricerca è stata possibile grazie alla cooperazioni di ricercatori austriaci, cechi e svedesi. L’analisi è stata effettuando mettendo in correlazione al voce sia durante le esibizioni live che on tono normale durante le interviste.

Quello che risulta è che Freddy Mercury sarebbe nato con una voce predisposta per le frequenze sub armoniche. Ciò era possibile anche per la sua particolare conformazione della dentatura. Infatti, il suo range vocale riusciva a coprire 37 semitoni, ovvero un’estensione di quattro ottave.

Le due canzoni che hanno reso possibile questa constatazione sono state “Bohemian Rhapsody” e “Love of my life“. Normalmente un cantante riesce ad emettere in vibrato una frequenza che varia da 5.4 a 6.9 Hz. Mercury, invece, riusciva ad emettere una frequenza di 7.04 Hz. La conclusione, infatti, è stata quella che la tecnica vocale del cantante era qualcosa di innato che non è possibile raggiungere con l’allenamento e lo studio.

