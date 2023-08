Scoperta nuova cometa: ecco quando potremo vederla

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova scoperta che è sempre una grande scoperta. Nel campo astronomico, una nuova cometa appena individuata dagli esperti del settore ha buone probabilità di diventare visibile a occhio nudo a settembre 2023, regalando a tutti uno spettacolo mozzafiato. Il nuovo corpo celeste è stato scoperto nella notte tra l’11 e il 12 Agosto dall’astrofotografo e astrofilo Hideo Nishimura. Quest’ultimo stava immortalando il cielo stellato dalla sua Kakegawa, in Giappone.

L’uomo stava puntando la sua strumentazione verso la costellazione dei Gemelli, quando osservando gli scatti si è accorto della presenza del meraviglioso corpo ghiacciato. Il giapponese collabora col gruppo di ricerca Variable Star Observers League in Japan. In passato aveva già scoperto altre due comete (C/1994 N1 Nakamura-Nishimura-Machholz e C/2021 O1 Nishimura) e ben 23 novae, cioè esplosioni stellari. L’astrofilo ha subito passato i suoi dati agli enti internazionali preposti.

La cometa è stata denominata C/2023 P1 Nishimura, come d’accordo con gli esperti del Minor Planet Center. Si tratta di una cometa non periodica con un’orbita retrograda e iperbolica, che in questi giorni si trova ancora nella costellazione dei Gemelli, mentre si avvicina rapidamente al Sole e alla Terra. Al momento, la cometa ha una magnitudine stimata di circa 10.4. Ciò significa che non è ancora visibile a occhio nudo, ma solo con strumenti dedicati come un telescopio.

Uno dei dettagli più interessanti della cometa Nishimura è la sua luminosità, che nelle prossime settimane potrebbe regalare spettacolo. Infatti, gli esperti dicono che potrebbe risultare visibile a occhio nudo intorno all’11 Settembre. Le comete, però, ad oggi, risultano essere molto imprevedibili.