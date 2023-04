“Scordato”, il Paradiso Perduto di Rocco Papaleo

di Riccardo Manfredelli

Con la sua quarta prova dietro la macchina da presa, “Scordato” è al cinema dallo scorso 13 aprile con Vision Distribution, Rocco Papaleo conferma come la musica sia una delle pietre angolari della sua poetica. La seconda è senz’altro il viaggio, sia fisico che metaforico, qui inteso come sforzo di introspezione alla ricerca di quel paradiso perduto (evocativa la scelta de Il Paradiso di Patty Pravo come sorta di “ponte levatoio” che si abbassa e libera i ricordi del protagonista ) che è stata, per ognuno di noi, l’età della giovinezza.

Sulla strada che porta l’ingrigito accordatore di pianoforti Orlando Bevilacqua da Salerno a Lauria, passato e presente si incrociano continuamente, grazie all’uso “narrativo” della fotografia, che contrappone all’opacità dell’oggi i toni brillanti di ieri , un tempo ideale in cui tutto sembrava possibile, e alla felice scelta di mettere in scena il contrappunto tra l’Orlando sessantenne e il suo giovane riflesso (Simone Corbisiero).

Sullo schermo corre, ad un ritmo forse eccessivamente intermittente, la storia di un uomo, della sua comunità e dell’Italia tutta, quella che immagina un futuro titanico e poi fa i conti con la mancanza di una rete ferroviaria che la colleghi per intero.

Scordato, Rocco Papaleo tra musica e redenzione

L’ensemble di Basilicata Coast to coast, Arturo, l’organista jazz tradito di Una Piccola Impresa Meridionale, Gegè Cristofori, la vecchia gloria in cerca di rilancio di Onda su Onda: alla già fitta galleria di personaggi “musicali” che animano la sua filmografia, Papaleo aggiunge Olga, una terapista trasognata e dalla voce blues, che ha il nome e la faccia di un’esordiente di tutto rispetto: Giorgia.

“Rocco mi ha allenata per tre mesi”, ha raccontato la cantante di Parole dette male, “il primo giorno sul set è stato un disastro, poi è andata meglio. Oggi ho scoperto che stare davanti alla macchina da presa mi piace”. Anche lei, a fronte di una naturale propensione per lo stare in scena tout-court, e a prescindere dalla musica, già dimostrata in altre occasioni al più televisive, paga tuttavia una certa intermittenza nell’aderire al suo personaggio, che è poi colei che instilla in Orlando la necessità di fare pace con il proprio passato, con il peso di ricordi dolorosi, quelli che metaforicamente sono alla base del suo mal di schiena.

Oltre alla passione per la musica, tutti i personaggi che compongono l’universo cinematografico di Papaleo (in Scordato sono in particolare le donne a risultare centrali nel puntellare i momenti cerniera nella vita del protagonista) condividono la necessità di redimersi, di ritrovarsi.

Ritrovare una persona cara, come Gegè che in Onda su Onda ritrova sua figlia o Osvaldo che in Scordato ritrova sua sorella Rossana, che vive della passionalità di Angela Curri, alla sua prova da attrice adulta (anche letteralmente); o ritrovare sè stessi, come fanno gli “espianti” di Una Piccola Impresa Meridionale, la propria voce interiore, quella di Franco in Basilicata Coast to Coast.