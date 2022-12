“Sembra Woodstock”, in radio il nuovo singolo di Luigi Strangis

Da oggi venerdì 16 dicembre Luigi Strangis, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di Amici, torna in radio con “Sembra Woodstock”, secondo singolo estratto dall’album di inediti “Voglio la gonna” pubblicato nel mese di ottobre su etichetta 21co e distribuito da Artist First.

“Sembra Woodstock” mette in scena il desiderio di partire “per non ritornare” con quella persona con cui afferrare la vita e viverla fino in fondo senza freni, proprio come a Woodostock. Il secondo singolo estratto segue il fil rouge del disco che ruota attorno alla libertà nelle sue varie sfaccettature.

“Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi” dice Luigi Strangis “per questo ho deciso di intitolare l’album “Voglio La Gonna””.

Aggiunge inoltre “La mia generazione si sente libera e non fa distinzioni. Ci sentiamo liberi di esprimerci senza imposizioni su come vestire e più in generale su come essere”.

Questa la tracklist di “VOGLIO LA GONNA”:

1. Occhi lucidi

2. Chissenefrega

3. Stai bene su tutto

4. Sembra Woodstock

5. Strano

6. Non cambia mai

7. Niente a parte te

8. Bang Bang

9. Tracce di Te

10. Cicatrici

Testo – Sembra Woodstock

Ti vedo lì sulle scale

E non riesco a pensare, a parlare

Ma forse è normale con te

Normale per te

Ti va di uscire?

Ho due biglietti per non ritornare

Dai che ho voglia di bere

Dal tuo stesso bicchiere

E sentire un po’ di musica, musica

Balla un po’ con me, com’è, con te

Con te ogni giorno sembra Woodstock

E dimmi di no

E dammi un bacio in mezzo al fango

Quanto siamo rock

Noi che ci amiamo di brutto

Poi spacchiamo tutto

E abbiamo voglia di urlare

Svegli ventiquattro ore come a Woodstock

E non torniamo più a casa

Andiamo a vivere in motel

Una vita in un weekend

Che succede non lo so ti giuro

Non lo so

Ma poi mi guardi male

Ho un due di picche da dimenticare

Dai che hai voglia di bere

Dal mio stesso bicchiere

E sentire ancora musica, musica

Con te ogni giorno sembra Woodstock

Dimmi di no

E dammi un bacio in mezzo al fango

Quanto siamo rock

Che ci amiamo di brutto

E poi spacchiamo tutto

E abbiamo voglia di urlare

Svegli ventiquattro ore come a Woodstock

Senza di te non c’è più gusto

Ti amo anche da distrutto

Facciamo casino fino a domattina

Come a Woodstock

E anche se poi

Scapperemo via

Resteremo

In una fotografia

Tu con il vestito di fiori

Mi manda fuori come ti muovi

E anche se poi

Te ne andrai via

Ti cercherò

In quella fotografia

Ma per adesso rimani, rimani

Perché ogni giorno sembra Woodstock

E dammi un bacio in mezzo al fango

Che ci amiamo di brutto

E poi spacchiamo tutto

E abbiamo voglia di urlare

Svegli ventiquattro ore come a Woodstock

Senza di te non c’è più gusto

Ti amo anche da distrutto

Facciamo casino fino a domattina

Come a Woodstock