Senza Confine, il nuovo singolo di Giorgia: testo e significato

di Redazione ZON

“Sciolto il ghiaccio ci manca l’aria Ma il sistema è come prima Cerchiamo sogni, vogliamo ali Nei casini tutti uguali”



– Senza Confine –

Oggi, venerdì 5 maggio, Giorgia torna in radio con “Senza Confine”, nuovo singolo estratto da “Blu1”, il suo ultimo album di inediti (Microphonica / Columbia Records / Sony Music). Uptempo, cassa dritta e temi importanti (dall’emergenza climatica a quella dei migranti) per questo brano che vede la collaborazione di Elisa, autrice del testo insieme a Dario Faini e alla stessa Giorgia, mentre la produzione è di Big Fish (come tutto il disco).



“Sopra i jet troppe emissioni / In un click con le emozioni / Oltre un muro i messicani / In mezzo al mare donne e bambini / Vite diverse come i destini / Poi tutti uguali nei casini”.



E in radio ma anche live, Giorgia è protagonista in queste settimane di “BLU – Teatri Lirici”, una suggestiva quanto viscerale tournée nei teatri d’opera che sta inanellando un sold out dopo l’altro. In autunno, invece, è attesa nei grandi spazi dei palasport (partenza il 7 novembre dal Mediolanum Forum di Milano) con “BLU – Palasport“, e in estate sarà live in alcune delle location più belle della Penisola con “BLU – Outdoor”. Tutte le info su friendsandpartners.it

Senza confine (Elisa Toffoli, Giorgia/ V. Casagrande, M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla, E. Toffoli)

Testo – Senza Confine

–