Serie A, le principali curiosità sul campionato italiano

di Redazione ZON

La Serie A è da sempre uno dei campionati più prestigiosi al mondo, un palcoscenico dove si sono affrontati alcuni dei più grandi club e giocatori della storia del calcio.

Basti pensare all’Inter di Helenio Herrera o al Milan di Sacchi e Capello, squadre che hanno dominato non solo in Italia, ma anche in Europa, portando lustro al nostro calcio.

Negli ultimi anni, sebbene le vittorie in campo internazionale siano state più sporadiche, non sono mancati i successi. La Roma ha trionfato in Conference League e l’Atalanta ha sollevato appena qualche mese fa il trofeo dell’Europa League. Anche se Inter e Fiorentina, pur avendo raggiunto le finali in Champions League e Conference League (due volte), non hanno conquistato i rispettivi titoli, hanno comunque contribuito a migliorare il ranking UEFA dell’Italia.

L’Inter è ripartita con il piede giusto e, stando alle scommesse serie A, è la favorita per vincere questa stagione. Dopo il derby con i cugini rossoneri, proverà a fare bottino pieno a Udine, dove la vittoria in trasferta (segno 2) è più che possibile, data la quota di 1.50, contro il 6.10 per il successo friulano.

Il Napoli, dopo lo 0-0 casalingo contro la Juventus, cercherà di rilanciarsi contro il Monza al ‘Maradona’: la vittoria dei partenopei è quotata a 1.45, mentre un’eventuale impresa del Monza è quotata a 6.77 (il pareggio è a 4.50).

Abbiamo evidenziato i match delle ultime due squadre che hanno vinto lo scudetto, un evento sempre centrale nel campionato italiano. Tuttavia, la Serie A è anche un campionato ricco di sorprese e curiosi record che lo rendono unico. Ad esempio, il primato per la partita con più gol risale al 15 ottobre 1972: Milan-Atalanta terminò 9-3, con Gianni Rivera e Pierino Prati autori di ben cinque reti complessive.

Un altro record riguarda il giocatore più giovane ad esordire in Serie A: Francesco Camarda, che ha debuttato a soli 15 anni nel novembre 2023. Sul versante opposto, il più anziano esordiente è stato il portiere Maurizio Pugliesi, che ha fatto il suo debutto a 39 anni, nel 2016 con la maglia dell’Empoli.

E per quanto riguarda gli autogol? Un curioso episodio risale al gennaio 1961, quando il Catania, contro l’Inter, segnò ben quattro autoreti, permettendo ai nerazzurri di vincere per 5-0.